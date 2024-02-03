Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс
На 77-м году жизни скончался звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс
Актёр Карл Уэзерс. Обложка © ТАСС / AP / Invision / Richard Shotwell
На 77-м году жизни скончался знаменитый американский актёр Карл Уэзерс. Как передаёт портал Deadline, соответствующую информацию подтвердила семья кинозвезды.
"С глубокой печалью мы сообщаем о смерти Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года", — проинформировали родственники актёра.
Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. За свою 50-летнюю карьеру на экране снялся более чем в 75 фильмах и телешоу. Широкую популярность ему принесли роли Аполло Крида в серии фильмов "Рокки" (Rocky) и сотрудника ЦРУ Джорджа Диллона в "Хищнике" (Predator).
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