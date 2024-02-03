Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс

На 77-м году жизни скончался знаменитый американский актёр Карл Уэзерс. Как передаёт портал Deadline, соответствующую информацию подтвердила семья кинозвезды.

"С глубокой печалью мы сообщаем о смерти Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года", — проинформировали родственники актёра.

Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. За свою 50-летнюю карьеру на экране снялся более чем в 75 фильмах и телешоу. Широкую популярность ему принесли роли Аполло Крида в серии фильмов "Рокки" (Rocky) и сотрудника ЦРУ Джорджа Диллона в "Хищнике" (Predator).