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2 февраля, 22:31

Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс

На 77-м году жизни скончался звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс

Актёр Карл Уэзерс. Обложка © ТАСС / AP / Invision / Richard Shotwell

Актёр Карл Уэзерс. Обложка © ТАСС / AP / Invision / Richard Shotwell

На 77-м году жизни скончался знаменитый американский актёр Карл Уэзерс. Как передаёт портал Deadline, соответствующую информацию подтвердила семья кинозвезды.

"С глубокой печалью мы сообщаем о смерти Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года", — проинформировали родственники актёра.

Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. За свою 50-летнюю карьеру на экране снялся более чем в 75 фильмах и телешоу. Широкую популярность ему принесли роли Аполло Крида в серии фильмов "Рокки" (Rocky) и сотрудника ЦРУ Джорджа Диллона в "Хищнике" (Predator).

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Алексей Соловьёв
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