Умерла жена главы Дагестана Сергея Меликова

А ранее российский теннисист и экс восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил о смерти своей жены Юлии, с которой он состоял в браке с 2008 года. Последние годы Южный часто проводил время со своей семьёй, закончив профессиональную карьеру в 2018 году и став тренером. У Юлии и Михаила есть два сына и дочь.