Умерла жена главы Дагестана Сергея Меликова
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Жена главы Дагестана Сергея Меликова Галина скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили РИА "Новости" в администрации главы и правительства республики.
"Галина Меликова скончалась в реанимации", — сказал собеседник агентства.
Галина Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.
А ранее российский теннисист и экс восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил о смерти своей жены Юлии, с которой он состоял в браке с 2008 года. Последние годы Южный часто проводил время со своей семьёй, закончив профессиональную карьеру в 2018 году и став тренером. У Юлии и Михаила есть два сына и дочь.