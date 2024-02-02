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2 февраля, 10:27

Умерла жена главы Дагестана Сергея Меликова

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Жена главы Дагестана Сергея Меликова Галина скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили РИА "Новости" в администрации главы и правительства республики.

"Галина Меликова скончалась в реанимации", сказал собеседник агентства.

Галина Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.

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А ранее российский теннисист и экс восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил о смерти своей жены Юлии, с которой он состоял в браке с 2008 года. Последние годы Южный часто проводил время со своей семьёй, закончив профессиональную карьеру в 2018 году и став тренером. У Юлии и Михаила есть два сына и дочь.

Александра Вишнякова
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