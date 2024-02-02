"Слишком больно": Оператор "Последнего богатыря" и "Беспринципных" умер, не дожив до 49
Оператор франшизы "Последний богатырь" Павел Капинос умер в возрасте 48 лет
Оператор серии фильмов "Последний богатырь" Павел Капинос скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила актриса Дарья Досталь.
"Павла больше нет. Слишком больно", — приводит её слова ТАСС.
Режиссёр Анна Меликян назвала Капиноса одним из лучших операторов в стране. Она выразила соболезнования супруге и детям усопшего.
"Один из лучших операторов в стране. Невероятно одарённый. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него, и постоянные мои просьбы не смешить актёров... Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет", — написала Меликян в своём телеграм-канале.
Павел Капинос окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Вадима Юсова). Снял более 20 фильмов и сериалов, в том числе "Последний богатырь: Корень зла", "Последний богатырь: Посланник тьмы", "Хардкор", "Непослушная", "Духless-2", "8", "Номинация", "Беспринципные".
Ранее Лайф сообщал, что умерла актриса Вера Молчанова, снимавшаяся в сериалах "След" и "Закрытая школа". Ей был 81 год.