"Слишком больно": Оператор "Последнего богатыря" и "Беспринципных" умер, не дожив до 49

Оператор серии фильмов "Последний богатырь" Павел Капинос скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила актриса Дарья Досталь.

"Павла больше нет. Слишком больно", — приводит её слова ТАСС.

Режиссёр Анна Меликян назвала Капиноса одним из лучших операторов в стране. Она выразила соболезнования супруге и детям усопшего.

"Один из лучших операторов в стране. Невероятно одарённый. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него, и постоянные мои просьбы не смешить актёров... Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет", — написала Меликян в своём телеграм-канале.

Павел Капинос окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Вадима Юсова). Снял более 20 фильмов и сериалов, в том числе "Последний богатырь: Корень зла", "Последний богатырь: Посланник тьмы", "Хардкор", "Непослушная", "Духless-2", "8", "Номинация", "Беспринципные".