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27 января, 15:14
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Актриса Вера Молчанова умерла через сутки после дня рождения

Актриса Вера Молчанова из сериалов "След" и "Закрытая школа" умерла в 81 год

Актриса Вера Молчанова. Обложка © napokrovke.ru

Актриса Вера Молчанова. Обложка © napokrovke.ru

Советская и российская актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась 26 января на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра на Покровке. 81 год артистке исполнился 25-го числа.

"Она была одной из первых, кого С.Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Её милые, добрые и очень надёжные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", — заявили в культурном учреждении.

Вера Молчанова родилась в Тульской области. Окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1962 году поступила в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне — электротеатр "Станиславский"). В 1967 году стала актрисой Театра комедии, позднее переименованного в театр на Покровке. На киноэкране Молчанова дебютировала в 1968 году в биографической драме "Софья Перовская". Также она снималась в сериалах "Конец света", "След", "Закрытая школа", "Карпов" и других.

Умер советский актёр и режиссёр Марис Путниньш
Умер советский актёр и режиссёр Марис Путниньш

А ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни умер актёр театра и кино Александр Саюталин. Среди его киноработ несколько десятков фильмов и сериалов, в том числе "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Гаишники".

Никита Никонов
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