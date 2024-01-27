Актриса Вера Молчанова умерла через сутки после дня рождения

Советская и российская актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась 26 января на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра на Покровке. 81 год артистке исполнился 25-го числа.

"Она была одной из первых, кого С.Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Её милые, добрые и очень надёжные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", — заявили в культурном учреждении.

Вера Молчанова родилась в Тульской области. Окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1962 году поступила в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне — электротеатр "Станиславский"). В 1967 году стала актрисой Театра комедии, позднее переименованного в театр на Покровке. На киноэкране Молчанова дебютировала в 1968 году в биографической драме "Софья Перовская". Также она снималась в сериалах "Конец света", "След", "Закрытая школа", "Карпов" и других.