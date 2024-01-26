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26 января, 10:30

Умер советский актёр и режиссёр Марис Путниньш

Создатель кукольной адаптации "Трёх мушкетёров" Путниньш умер на 74-м году жизни

Марис Путниньш. Обложка © stuki-druki.com

Марис Путниньш. Обложка © stuki-druki.com

Советский актёр, режиссёр, создатель кукольной адаптации романа Александра Дюма "Три мушкетёра" Марис Путниньш умер на 74-м году жизни. Об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на его дочь.

"Сегодня печальный день. Мой отец — прекрасный, талантливый, полный юмора Марис Путниньш — ушёл. Его больше нет. Это так странно и болезненно. У него, я надеюсь, получится попасть туда, куда он хотел отправиться, когда эти двери закроются за ним", — сказала дочь артиста.

Причина смерти пока не раскрывается.

В 1970–1980-х годах Путниньш работал в Лиепайском театре, а в 1973-м дебютировал на киноэкране. Режиссёр стал известен благодаря созданию кукольной адаптации романа Дюма "Три мушкетёра". Как актёр он снимался в таких работах, как "Ёжики в большом городе", "Птичья клетка", "Аварийная бригада", "Чужой", "Маленькие разбойники".

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Умер актёр из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский

А ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни умер актёр театра и кино Александр Саюталин. Среди его киноработ несколько десятков фильмов и сериалов, в том числе "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Гаишники".

Дарья Нарыкова
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