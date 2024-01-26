Умер советский актёр и режиссёр Марис Путниньш

Советский актёр, режиссёр, создатель кукольной адаптации романа Александра Дюма "Три мушкетёра" Марис Путниньш умер на 74-м году жизни. Об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на его дочь.

"Сегодня печальный день. Мой отец — прекрасный, талантливый, полный юмора Марис Путниньш — ушёл. Его больше нет. Это так странно и болезненно. У него, я надеюсь, получится попасть туда, куда он хотел отправиться, когда эти двери закроются за ним", — сказала дочь артиста.

Причина смерти пока не раскрывается.

В 1970–1980-х годах Путниньш работал в Лиепайском театре, а в 1973-м дебютировал на киноэкране. Режиссёр стал известен благодаря созданию кукольной адаптации романа Дюма "Три мушкетёра". Как актёр он снимался в таких работах, как "Ёжики в большом городе", "Птичья клетка", "Аварийная бригада", "Чужой", "Маленькие разбойники".