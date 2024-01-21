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20 января, 23:20

Умер актёр из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский

Театр на Таганке: В возрасте 58 лет скончался актёр Виталий Вашедский

Российский актёр театра и кино Виталий Вашедский. Обложка © Театр на Таганке

Российский актёр театра и кино Виталий Вашедский. Обложка © Театр на Таганке

Российский актёр театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба московского Театра на Таганке. Что именно послужило причиной смерти, неизвестно.

"20 января 2024 года в возрасте 58 лет скончался Виталий Евгеньевич Вашедский, российский актёр театра и кино. <…> Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича", — сказано в сообщении.

За 40 лет работы в кинематографе за плечами у Вашедского свыше 90 ролей в кино, в том числе в картинах "Фантом", "Вирус", "ДМБ", "Сделано в СССР", "Савва Морозов". В Театре на Таганке артист работал с 2000 года.

Умер актёр Александр Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"
Умер актёр Александр Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"

Ранее на 58-м году жизни умер актёр Алексей Сдобнов, снимавшийся в сериалах "Чикатило. Финальный сезон" и "Склифосовский". Тело обнаружили в автомобиле артиста.

Анатолий Симоненко
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