Умер актёр Александр Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"

Заслуженный артист России Александр Вонтов умер на 74-м году жизни, сообщил коллектив Театра имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

"Театр им. В.Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушёл из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов... Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас", — говорится в сообщении театра в соцсети "ВКонтакте".

Вонтова приняли на работу в Театр имени Комиссаржевской в 1977 году сразу после окончания ЛГИТМиКа. За время службы он сыграл более 80 ролей. Артист стал активно сниматься в кино в 2000-е, исполняя второплановые роли и эпизоды. Среди наиболее заметных работ — проекты "Пушкин: последняя дуэль" (Сергей Семёнович Уваров), "Столыпин... Невыученные уроки" (Фон Лауниц), "Шеф" (Васильев). Среди его последних работ в кино — роль Иосифа Сталина в фильме "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской.

В 1999 году Вонтов получил свою первую почётную награду — знак Министерства культуры России "За достижения в культуре", а в 2004 году — звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". В 2012 году актёр удостоился звания "Заслуженный артист России".