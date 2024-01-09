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9 января, 00:36

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, он в тяжёлом состоянии

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Поэт Лев Рубинштейн попал под колёса автомобиля в Москве. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом на своей странице в Facebook* рассказал поэт и журналист Игорь Иртеньев.

"Сейчас он в Склифе в тяжёлом состоянии, операцию сделали", — подтвердил Иртеньев.

Об этом же в упомянутой соцсети рассказала дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника Любарская. В свою очередь, журналист Мария Слоним рассказала, что 76-летнего поэта погрузили в медикаментозную кому.

Под Воронежем женщина погибла после того, как её сбили сразу три машины
Под Воронежем женщина погибла после того, как её сбили сразу три машины

Ранее в Москве на Новочеркасском бульваре произошла смертельная авария: водитель автомобиля медицинской службы сбил женщину.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Анатолий Симоненко
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