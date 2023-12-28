На юго-востоке Москвы машина медслужбы насмерть сбила женщину
Госавтоинспекция: В Москве автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу
Место аварии в Москве на Новочеркасском бульваре, где автомобиль медслужбы сбил женщину-пешехода. Обложка © LIFE
В Москве на Новочеркасском бульваре произошла смертельная авария: водитель автомобиля медицинской службы сбил женщину. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Лайфа.
Место аварии в Москве на Новочеркасском бульваре, где автомобиль медслужбы сбил женщину-пешехода. Видео © LIFE
Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, "фольксваген" сбил женщину, когда та перебегала дорогу в неположенном месте. Она скончалась от полученных травм. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что в результате аварии на МКАД в Москве погибли два человека. После столкновения одна из легковушек загорелась.