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27 декабря, 21:58

На юго-востоке Москвы машина медслужбы насмерть сбила женщину

Госавтоинспекция: В Москве автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу

Место аварии в Москве на Новочеркасском бульваре, где автомобиль медслужбы сбил женщину-пешехода. Обложка © LIFE

Место аварии в Москве на Новочеркасском бульваре, где автомобиль медслужбы сбил женщину-пешехода. Обложка © LIFE

В Москве на Новочеркасском бульваре произошла смертельная авария: водитель автомобиля медицинской службы сбил женщину. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Лайфа.

Место аварии в Москве на Новочеркасском бульваре, где автомобиль медслужбы сбил женщину-пешехода. Видео © LIFE

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, "фольксваген" сбил женщину, когда та перебегала дорогу в неположенном месте. Она скончалась от полученных травм. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Маленький ребёнок и четверо взрослых погибли в страшной аварии в Марий Эл
Маленький ребёнок и четверо взрослых погибли в страшной аварии в Марий Эл

Ранее Лайф писал, что в результате аварии на МКАД в Москве погибли два человека. После столкновения одна из легковушек загорелась.

Анатолий Симоненко
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