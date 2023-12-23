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23 декабря, 16:48

Момент попал на видео: Два человека заживо сгорели в машине после жёсткой аварии на МКАД

В Москве два человека погибли в ДТП на МКАД

В результате аварии на МКАД в Москве погибли два человека. После столкновения одна из легковушек загорелась. Столичный Дептранс опубликовал видео момента ДТП.

Смертельное ДТП на МКАД. Видео © T.me / Дептранс. Оперативно

"В результате ДТП с последующим пожаром на МКАД погибли два человека. Они сгорели в машине", — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

В Дептрансе сообщили, что авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД. На кадрах с камер видно, что автомобиль совершал обгон, не справился с управлением и врезался в бок машины, которая впоследствии вылетела на встречку и загорелась.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и точная информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

В Москве произошло второе за день массовое ДТП
В Москве произошло второе за день массовое ДТП

Ранее Лайф сообщал, что четыре человека погибли в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области. ДТП произошло сегодня около 7 часов утра. Пострадало не менее 15 человек.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Александра Мышляева
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