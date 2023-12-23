В Москве произошло второе за день массовое ДТП

В Москве на проспекте Генерала Дорохова случилось массовое ДТП с десятью автомобилями, никто не пострадал, однако сейчас движение по этому участку затруднено. Видеозапись с места происшествия опубликовал телеканал "Звезда".

ДТП на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Видео © t.me / Zvezdanews

Судя по видео, участниками ДТП стали две грузовые "газели", несколько внедорожников, грузовик и фургон. Некоторые из автомобилей получили серьёзные повреждения, три столкнувшиеся машины полностью перекрыли проезжую часть.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили, что в аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

"Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", — сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта.

Это не единственное массовое ДТП в Москве, случившееся сегодня. Ранее в аварию на Новорижском шоссе попали 12 авто, пострадали два человека.