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23 декабря, 14:17

В Москве произошло второе за день массовое ДТП

В Москве на проспекте Генерала Дорохова произошло массовое ДТП с 10 автомобилями

В Москве на проспекте Генерала Дорохова случилось массовое ДТП с десятью автомобилями, никто не пострадал, однако сейчас движение по этому участку затруднено. Видеозапись с места происшествия опубликовал телеканал "Звезда".

ДТП на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Видео © t.me / Zvezdanews

Судя по видео, участниками ДТП стали две грузовые "газели", несколько внедорожников, грузовик и фургон. Некоторые из автомобилей получили серьёзные повреждения, три столкнувшиеся машины полностью перекрыли проезжую часть.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили, что в аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

"Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта.

Это не единственное массовое ДТП в Москве, случившееся сегодня. Ранее в аварию на Новорижском шоссе попали 12 авто, пострадали два человека.

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Также Лайф сообщал, что четыре человека погибли в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области. ДТП произошло сегодня около 7 часов утра. Пострадало не менее 15 человек.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Юрий Лысенко
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