В Туве ВАЗ врезался в школьный автобус, пострадали девять человек

В минувшую пятницу в Республике Тыва случилось дорожно-транспортное происшествие с участием школьного микроавтобуса. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, в результате столкновения пострадали девять человек.

Последствия ДТП со школьным автобусом в Туве. Фото © t.me / Сибирский Экспресс

В ведомстве сообщили, что авария произошла в вечернее время суток 22 декабря на втором километре автодороги Кызыл – Эрзин. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и школьный микроавтобус "Газель NEXT".

В результате в школьном автобусе пострадали шесть человек из 18 пассажиров — пять несовершеннолетних и один сопровождающий, они госпитализированы. В итоге водителю ВАЗа тоже потребовалась госпитализация, а двоим его пассажирам назначено амбулаторное лечение.