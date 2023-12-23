В Туве ВАЗ врезался в школьный автобус, пострадали девять человек
МВД: В результате ДТП в Туве с участием школьного автобуса пострадали 9 человек
Последствия ДТП со школьным автобусом в Туве. Обложка © t.me / Сибирский Экспресс
В минувшую пятницу в Республике Тыва случилось дорожно-транспортное происшествие с участием школьного микроавтобуса. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, в результате столкновения пострадали девять человек.
Последствия ДТП со школьным автобусом в Туве. Фото © t.me / Сибирский Экспресс
В ведомстве сообщили, что авария произошла в вечернее время суток 22 декабря на втором километре автодороги Кызыл – Эрзин. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и школьный микроавтобус "Газель NEXT".
В результате в школьном автобусе пострадали шесть человек из 18 пассажиров — пять несовершеннолетних и один сопровождающий, они госпитализированы. В итоге водителю ВАЗа тоже потребовалась госпитализация, а двоим его пассажирам назначено амбулаторное лечение.
Ранее Лайф писал, что в Псковской области произошло страшное ДТП с участием легковушки и фуры. В результате аварии скончались две сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору областной администрации.