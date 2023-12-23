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22 декабря, 22:21

Машина правительства Псковской области попала в страшное ДТП, трое погибли

Сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству Псковской области погибли в ДТП

В минувшую пятницу в Псковской области произошло страшное ДТП с участием легковушки и фуры. Как передаёт глава региона Михаил Ведерников в телеграм-канале, в результате аварии скончались две сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору областной администрации.

Последствия смертельного ДТП в Псковской области. Видео © t.me / "Псковская сводка паи"

Авария произошла в дневное время суток 22 декабря недалеко от населённого пункта Ночлегово, расположенного в Пустошкинском районе. Там автомобиль "Хёндай" столкнулся с фурой. В результате погибли две девушки, находившиеся в салоне легковушки, а также водитель автобазы Правительства Псковской области.

"Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям обязательно окажем", — заявил губернатор.

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Ранее Лайф писал, что пять человек, включая троих детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области. Правоохранители рассказали, что авария произошла около 18:20 мск на 153-м километре автодороги Ростов – Ставрополь.

Обложка ©

t.me / "Псковская сводка паи"

Алексей Соловьёв
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