Машина правительства Псковской области попала в страшное ДТП, трое погибли

В минувшую пятницу в Псковской области произошло страшное ДТП с участием легковушки и фуры. Как передаёт глава региона Михаил Ведерников в телеграм-канале, в результате аварии скончались две сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору областной администрации.

Последствия смертельного ДТП в Псковской области. Видео © t.me / "Псковская сводка паи"

Авария произошла в дневное время суток 22 декабря недалеко от населённого пункта Ночлегово, расположенного в Пустошкинском районе. Там автомобиль "Хёндай" столкнулся с фурой. В результате погибли две девушки, находившиеся в салоне легковушки, а также водитель автобазы Правительства Псковской области.

"Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям обязательно окажем", — заявил губернатор.