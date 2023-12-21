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21 декабря, 00:43

Мать держала на руках: Годовалый малыш погиб в страшном ДТП под Калининградом

В жутком ДТП в Гурьевском районе Калининградской области погиб годовалый ребёнок

Сотрудники правоохранительных органов Калининградской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Гурьевском районе. Как передаёт областной полицейский главк, там в результате аварии погиб малолетний ребёнок.

Последствия ДТП в Гурьевском районе, в котором погиб годовалый ребёнок. Видео © t.me / МВД 39

По данным ведомства, ДТП произошло в вечернее время суток 20 декабря на Северном обходе. 24-летний водитель "пежо" не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. В результате были госпитализированы виновник аварии и его 23-летняя пассажирка.

Стоит отметить, что в аварии также погиб полуторагодовалый малыш, который находился в салоне легковушки без детского автокресла. Предполагается, что молодая мать держала его на руках.

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Ранее Лайф писал, что в прошлые выходные в Шарлыкском районе Оренбургской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали.

Обложка ©

t.me / МВД 39

Алексей Соловьёв
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