Мать держала на руках: Годовалый малыш погиб в страшном ДТП под Калининградом

Сотрудники правоохранительных органов Калининградской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Гурьевском районе. Как передаёт областной полицейский главк, там в результате аварии погиб малолетний ребёнок.

Последствия ДТП в Гурьевском районе, в котором погиб годовалый ребёнок. Видео © t.me / МВД 39

По данным ведомства, ДТП произошло в вечернее время суток 20 декабря на Северном обходе. 24-летний водитель "пежо" не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. В результате были госпитализированы виновник аварии и его 23-летняя пассажирка.

Стоит отметить, что в аварии также погиб полуторагодовалый малыш, который находился в салоне легковушки без детского автокресла. Предполагается, что молодая мать держала его на руках.