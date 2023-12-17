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17 декабря, 11:00

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

<p>Попавшая в ДТП в Удмуртии маршрутка с детьми. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsUR/4044" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Удмуртии</a></p>

Попавшая в ДТП в Удмуртии маршрутка с детьми. Обложка © t.me / МЧС Удмуртии

Число пострадавших в результате столкновения школьного автобуса с легковушкой в Игринском районе Удмуртии достигло 14. Об этом в личном телеграм-канале сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

"После ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратилось 14 человек. Большинство после осмотров отправлено домой под амбулаторное наблюдение. Госпитализированы трое: женщина — в Игринской районной больнице, мужчина — в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1-ю РКБ", говорится в публикации.

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Ранее сегодня стало известно о том, что автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии. Сообщалось о семи пострадавших, включая двух несовершеннолетних. Ребята ехали на соревнования из Глазова в Ижевск, когда их маршрутка столкнулась с легковушкой.

Юрий Лысенко
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