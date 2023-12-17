Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14
Попавшая в ДТП в Удмуртии маршрутка с детьми. Обложка © t.me / МЧС Удмуртии
Число пострадавших в результате столкновения школьного автобуса с легковушкой в Игринском районе Удмуртии достигло 14. Об этом в личном телеграм-канале сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук.
"После ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратилось 14 человек. Большинство после осмотров отправлено домой под амбулаторное наблюдение. Госпитализированы трое: женщина — в Игринской районной больнице, мужчина — в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1-ю РКБ", — говорится в публикации.
Ранее сегодня стало известно о том, что автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии. Сообщалось о семи пострадавших, включая двух несовершеннолетних. Ребята ехали на соревнования из Глазова в Ижевск, когда их маршрутка столкнулась с легковушкой.