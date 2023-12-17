Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии, есть пострадавшие

Автобус с детьми попал в ДТП в Удмуртии. По данным регионального ГУ МЧС, пострадало семь человек, включая двух несовершеннолетних.

Авария произошла между деревнями Малые Мазьги и Чутырь, на 251-м километре трассы М-7 "Волга". Около восьми часов утра там столкнулись автомобили "Лада-Веста" и "Газель-Некст". В последнем находилось 17 человек, восемь из которых — дети. Все они ехали на соревнования из Глазова в Ижевск. В легковушке находился один человек.