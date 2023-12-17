В Приморье пьяная женщина без прав уселась за руль и угробила подругу

В Приморском крае лишённая прав за пьяную езду женщина вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроила смертельное ДТП. Об этом утром 17 декабря в телеграм-канале передаёт региональный полицейский главк.

В ведомстве рассказали, что авария произошла ночью в Дальнереченске. Там 32-летняя женщина без прав села за руль иномарки Toyota Prius и протаранила шлагбаум. В автомобиле также находилась её подруга с двумя детьми.

"В результате ДТП пассажирка иномарки 1980 г.р. получила травмы, несовместимые с жизнью, двое детей 2014 г.р. госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Виновница ДТП не пострадала, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась", — уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Женщина задержана.