Один человек погиб и шесть пострадали в жёстком ДТП в Оренбургской области

В Шарлыкском районе Оренбургской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"16 декабря около 03:21 [01:21 по московскому времени] на межпоселковой дороге между сёлами Радеевка и Бобровка произошло лобовое столкновение двух автомобилей "Лада-Приора" и Kia Ceed, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате смертельной аварии скончался мужчина 1998 года рождения, а ещё шесть пострадавших попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.