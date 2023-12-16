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16 декабря, 08:06

Один человек погиб и шесть пострадали в жёстком ДТП в Оренбургской области

<p>Место ДТП в Оренбургской области, в результате которого погиб мужчина. Обложка © <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/sotrudniki-politsii-rabotayut-na-meste-dtp-v-sharlykskom-rayone-orenburgskoy-oblasti-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Место ДТП в Оренбургской области, в результате которого погиб мужчина. Обложка © "МВД Медиа"

В Шарлыкском районе Оренбургской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"16 декабря около 03:21 [01:21 по московскому времени] на межпоселковой дороге между сёлами Радеевка и Бобровка произошло лобовое столкновение двух автомобилей "Лада-Приора" и Kia Ceed, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате смертельной аварии скончался мужчина 1998 года рождения, а ещё шесть пострадавших попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

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А ранее Лайф писал, что в массовой аварии в Ленинградской области 71-летнему водителю грузовика оторвало ногу. Пенсионер из-за снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, следом в них влетели ещё две машины. Пострадавшего госпитализировали.

Дарья Нарыкова
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