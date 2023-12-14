Фура зажала в тиски: Пенсионеру оторвало ногу в страшном ДТП в Ленобласти
"Mash на Мойке": В массовом ДТП под Всеволожском пенсионеру оторвало ногу
Последствия жуткой аварии под Всеволожском, в котором пенсионеру оторвало ногу. Обложка © t.me / "Mash на Мойке"
В массовой аварии под Всеволожском Ленинградской области 71-летнему водителю грузовика Hyundai оторвало ногу. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
Сообщается, что дедушка из-за снегопада не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с фурой, следом в них влетели ещё две машины: Citroën и УАЗ. В итоге большегруз снёс кабину "корейца", зажав в тиски пожилого мужчину. Остальные участники аварии не пострадали.
Последствия жуткой аварии под Всеволожском, где пенсионеру оторвало ногу. Фото © t.me / "Mash на Мойке"
Спасатели извлекли пенсионера уже без ноги и доставили его в местную больницу. Сообщается, что он водит с 18 лет и имеет несколько категорий прав. За весь период водительского стажа мужчина получил лишь один штраф.
Ранее стало известно о смертельном ДТП на 43-м километре дороги Нижневартовск – Радужный в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По данным ГИБДД, причиной стало то, что 38-летний водитель УАЗа допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего не смог избежать столкновения с Kia Rio.