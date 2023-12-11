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11 декабря, 05:39

Четыре человека погибли в жутком ДТП под Нижневартовском

ГИБДД: Четыре человека погибли в ДТП в Нижневартовском районе, двое пострадали

<p>Смертельное ДТП в Нижневартовском районе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/ugibdd86/4854" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Югры</a></p>

Смертельное ДТП в Нижневартовском районе. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 43-м километре автомобильной дороги Нижневартовск – Радужный в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Место столкновения УАЗ и Kia Rio в Нижневартовском районе. Видео © t.me / Госавтоинспекция Югры

ДТП произошло накануне, 10 декабря. По данным ведомства, 38-летний водитель УАЗ допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего не смог избежать столкновения с Kia Rio. Примечательно, что водитель и пассажир второго автомобиля не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В результате аварии погибли 24-летний водитель "киа" и три его пассажира: 20, 31, 44-летние мужчины. Водитель УАЗ и его 28-летний пассажир получили различные телесные травмы.

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Ранее Лайф писал, что смертельное ДТП произошло воскресным днём в Нижнедевицком районе на 169-м километре автодороги Курск – Саратов. Смертельные травмы получил малолетний ребёнок, и четыре человека пострадали.

Ян Поланин
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