Четыре человека погибли в жутком ДТП под Нижневартовском

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 43-м километре автомобильной дороги Нижневартовск – Радужный в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Место столкновения УАЗ и Kia Rio в Нижневартовском районе. Видео © t.me / Госавтоинспекция Югры

ДТП произошло накануне, 10 декабря. По данным ведомства, 38-летний водитель УАЗ допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего не смог избежать столкновения с Kia Rio. Примечательно, что водитель и пассажир второго автомобиля не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В результате аварии погибли 24-летний водитель "киа" и три его пассажира: 20, 31, 44-летние мужчины. Водитель УАЗ и его 28-летний пассажир получили различные телесные травмы.