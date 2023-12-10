На северо-востоке Москвы двое детей пострадали в ДТП с участием самосвала

Авария произошла на улице 1-я Северная линия. Столкнулись самосвал и иномарка "Шкода-Рапид". В ДТП пострадали три человека, включая двоих детей. Взрослому медицинскую помощь оказали на месте. Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на Урале

Ранее Лайф сообщал, что автобус с 43 детьми столкнулся с фурой на трассе под Воронежем. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и его сменщик, они госпитализированы.