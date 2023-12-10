На северо-востоке Москвы двое детей пострадали в ДТП с участием самосвала
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на северо-востоке Москвы. В результате ДТП пострадали двое детей, сообщает телеканал "360".
Авария произошла на улице 1-я Северная линия. Столкнулись самосвал и иномарка "Шкода-Рапид". В ДТП пострадали три человека, включая двоих детей. Взрослому медицинскую помощь оказали на месте. Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее Лайф сообщал, что автобус с 43 детьми столкнулся с фурой на трассе под Воронежем. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и его сменщик, они госпитализированы.
ТАСС / Александр Манзюк