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10 декабря, 18:00

На северо-востоке Москвы двое детей пострадали в ДТП с участием самосвала

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на северо-востоке Москвы. В результате ДТП пострадали двое детей, сообщает телеканал "360".

Авария произошла на улице 1-я Северная линия. Столкнулись самосвал и иномарка "Шкода-Рапид". В ДТП пострадали три человека, включая двоих детей. Взрослому медицинскую помощь оказали на месте. Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на Урале

Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на Урале

Ранее Лайф сообщал, что автобус с 43 детьми столкнулся с фурой на трассе под Воронежем. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и его сменщик, они госпитализированы.

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ТАСС / Александр Манзюк

Наталья Исакова
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