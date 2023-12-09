Автобус с 43 детьми столкнулся с фурой на трассе под Воронежем

Автобус с детьми столкнулся с грузовиком на трассе М4 в Лискинском районе Воронежской области. По данным регионального управления МВД, в результате ДТП пострадали два человека.

"Сегодня примерно в 18:30 часов в Лискинском районе на 585-м километре автодороги М4 "Дон", по предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля "Ивеко" и пассажирского автобуса "Ман", движущихся в попутном направлении в сторону г. Воронежа", — рассказали в управлении.

В результате аварии пострадали водитель и его сменщик, они госпитализированы. В автобусе также находились 43 ребёнка и четверо сопровождающих, никто из них не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.