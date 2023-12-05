МЧС: Три человека погибли в ДТП с бензовозом и автобусом в Краснодарском крае

Три человека погибли и ещё семеро получили ранения в ДТП с бензовозом и автобусом в Славянском районе Краснодарского края. Причины и обстоятельства крупной аварии пока неизвестны. Как сообщили в региональном МЧС, бензовоз марки КамАЗ и маршрутный автобус IVECO столкнулись на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк.

Экстренные службы работают на месте столкновения бензовоза и автобуса в Краснодарском крае. Видео © t.me / mvd_23

"По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения. В настоящее время все пострадавшие доставлены в ЦРБ Славянска-на-Кубани", — информируют спасатели.