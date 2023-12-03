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3 декабря, 15:32

В Подмосковье на Новорижском шоссе не менее 20 автомобилей попали в ДТП

На Новорижском шоссе в Москве произошло девять ДТП, в которых столкнулись 20 автомобилей. Причиной стали скользкая дорога и мощный снегопад.

Обильный снегопад в Московском регионе привёл к массовому ДТП на Новорижском шоссе. Видео © Telegram / Mash

"В настоящее время на месте ДТП на Новорижском шоссе продолжают работать сотрудники ГИБДД. Установлено, что количество столкнувшихся там автомобилей выросло — их не менее 20", — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

"Не автобан, а кегельбан": Более 10 машин попали в ДТП в Москве из-за обильного снегопада

"Не автобан, а кегельбан": Более 10 машин попали в ДТП в Москве из-за обильного снегопада

Напомним, что 3 декабря в Московском регионе идёт мощный снегопад. По словам синоптиков, завершится он только к полуночи. А впереди — сибирские морозы.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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