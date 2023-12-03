В Подмосковье на Новорижском шоссе не менее 20 автомобилей попали в ДТП
На Новорижском шоссе в Москве произошло девять ДТП, в которых столкнулись 20 автомобилей. Причиной стали скользкая дорога и мощный снегопад.
Обильный снегопад в Московском регионе привёл к массовому ДТП на Новорижском шоссе. Видео © Telegram / Mash
"В настоящее время на месте ДТП на Новорижском шоссе продолжают работать сотрудники ГИБДД. Установлено, что количество столкнувшихся там автомобилей выросло — их не менее 20", — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.
По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.
Напомним, что 3 декабря в Московском регионе идёт мощный снегопад. По словам синоптиков, завершится он только к полуночи. А впереди — сибирские морозы.
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