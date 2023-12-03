Впереди — сибирские морозы: Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад

Сибирские морозы ждут жителей Москвы на грядущей неделе, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в одну из ночей столбики термометров в столичном регионе опустятся до отметки 22 градуса ниже нуля.

Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад. Видео © LIFE

"Начиная со среды и до конца недели москвичей ждут относительно погожие зимние деньки с сибирскими морозами. Ночами — -15…-20°, днём — -10…-15°. Холоднее всего будет в ночь на пятницу — -17…-22°, днём — -11…-16°", — написал он в своём телеграм-канале.

Эксперт отметил, что это аномально ниже нормы, но не рекордно — в 1986 году в эти дни фиксировали температуру минус 29 градусов. Тем временем Москву засыпает жуткий снегопад: в аэропортах сильно ухудшилась видимость, а рейсы задерживают. По словам Тишковца, всему виной циклон "Оливер", вот-вот пронёсшийся над Европой и туда принёсший рекордные снегопады.