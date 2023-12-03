Впереди — сибирские морозы: Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о надвигающихся морозах до 22 градусов
Сибирские морозы ждут жителей Москвы на грядущей неделе, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в одну из ночей столбики термометров в столичном регионе опустятся до отметки 22 градуса ниже нуля.
Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад. Видео © LIFE
"Начиная со среды и до конца недели москвичей ждут относительно погожие зимние деньки с сибирскими морозами. Ночами — -15…-20°, днём — -10…-15°. Холоднее всего будет в ночь на пятницу — -17…-22°, днём — -11…-16°", — написал он в своём телеграм-канале.
Эксперт отметил, что это аномально ниже нормы, но не рекордно — в 1986 году в эти дни фиксировали температуру минус 29 градусов. Тем временем Москву засыпает жуткий снегопад: в аэропортах сильно ухудшилась видимость, а рейсы задерживают. По словам Тишковца, всему виной циклон "Оливер", вот-вот пронёсшийся над Европой и туда принёсший рекордные снегопады.
Синоптик добавил, что до утра понедельника на Москву может выпасть до 16 миллиметров осадков — треть от месячной нормы. В связи с этим к 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 сантиметров. При этом к выходным стужа немного отступит. Ночью температура составит минус 13–18 градусов, днём — минус 8–13 градусов. Через неделю морозы в столице смягчатся, но зарядят снегопады, и сугробы вырастут до февральских значений. Лайф снял, как сейчас выглядят улицы Москвы и что люди предпринимают в непогоду.
Напомним, сильнейший снегопад, обрушившийся на Москву, уже успел спровоцировать массовое ДТП на Новорижском шоссе. Погибших нет. А вот столичные аэропорты работают штатно, чего не скажешь о стадионах: матч РПЛ "Локомотив" – "Зенит" на "РЖД-арене" пришлось перенести.
LIFE