Снегопад в Москве вынудил перенести начало матча "Локомотив" — "Зенит" на полчаса
Начало матча 17-го тура РПЛ "Локомотив" — "Зенит" перенесли на полчаса
Начало матча 17-то тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", предварительно, откладывается на полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников. Соответствующее решение принял главный судья встречи.
Жуткий снегопад в Москве вынудил перенести матч "Локомотив" – "Зенит" на полчаса. Видео © Telegram / ФК "Локомотив" Москва
Так, теперь начало игры ожидается в 16:30 по московскому времени. Тем временем на столичной "РЖД-арене", как и во всём городе, бушует сильнейший снегопад. На опубликованном в телеграм-канале "Локомотива" видео — то, как Антон Миранчук выходит на заснеженный газон.
Напомним, столицу постепенно накрывает зимняя непогода. Как предупреждал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, грядущая неделя "порадует" жителей столицы, в частности, 20-градусными морозами.
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