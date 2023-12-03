Снегопад в Москве вынудил перенести начало матча "Локомотив" — "Зенит" на полчаса

Начало матча 17-то тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", предварительно, откладывается на полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников. Соответствующее решение принял главный судья встречи.

Так, теперь начало игры ожидается в 16:30 по московскому времени. Тем временем на столичной "РЖД-арене", как и во всём городе, бушует сильнейший снегопад. На опубликованном в телеграм-канале "Локомотива" видео — то, как Антон Миранчук выходит на заснеженный газон.