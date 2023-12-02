Москвичей предупредили о надвигающихся морозах

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание до минус 20 градусов. Об этом RT рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По словам метеоролога, 2 декабря ожидается хорошая погода, облачно, слабый снег, температура в ночь на субботу будет –8…–5 °С, днём –7…–6 °С.

"В воскресенье подойдёт очередной циклон. Днём будет сыпать снег с переходом на понедельник. Облачно, снег, местами метель и порывистый ветер 12–15 м/с. Температура днём –4…–1 °С", — сообщил синоптик.

По его словам, снег закончится в понедельник, а дальше начнётся похолодание: 7–8 декабря ожидается ночью до –20 °С.