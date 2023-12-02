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1 декабря, 21:20

Москвичей предупредили о надвигающихся морозах

Синоптик Цыганков: В Москве на следующей неделе ожидается похолодание до –20 °С

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание до минус 20 градусов. Об этом RT рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По словам метеоролога, 2 декабря ожидается хорошая погода, облачно, слабый снег, температура в ночь на субботу будет –8…–5 °С, днём –7…–6 °С.

"В воскресенье подойдёт очередной циклон. Днём будет сыпать снег с переходом на понедельник. Облачно, снег, местами метель и порывистый ветер 12–15 м/с. Температура днём –4…–1 °С", — сообщил синоптик.

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По его словам, снег закончится в понедельник, а дальше начнётся похолодание: 7–8 декабря ожидается ночью до –20 °С.

Ранее москвичей уже предупреждали о мощном снегопаде и метели в воскресенье. По словам синоптика, сугробы вырастут с 18 до 30 сантиметров.

Обложка ©

Unsplash / Igor Dernovoy

Лариса Сафронова
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