Москвичей предупредили о мощном снегопаде на выходных
Синоптик Тишковец: В Москве в воскресенье сугробы вырастут до 30 сантиметров
На выходных в Москве ожидается мощный снегопад, в результате которого сугробы вырастут с 18 до 30 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков! Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года (43-летней давности). А сугробы наметёт такие, которых не было в начале декабря последние 71 год! В субботу — облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег, днём без существенных осадков. Ночью -5…-10, днём -3…-8", — рассказал синоптик.
Эксперт предупредил, что утром 3 декабря в столице окрепнут морозы до -12 градусов по Цельсию, тогда как днём жителям стоит ждать обильных снегопадов. За 12 часов в городе выпадет 1/3 от месячной нормы осадков. Прогнозируются метели с ухудшением видимости до 300–500 метров.
Ранее Лайф писал, что снег продолжит выпадать на территории Москвы до конца этой недели. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, далее уходящий циклон унесёт осадки из российской столицы.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур