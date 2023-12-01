Москвичей предупредили о мощном снегопаде на выходных

На выходных в Москве ожидается мощный снегопад, в результате которого сугробы вырастут с 18 до 30 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков! Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года (43-летней давности). А сугробы наметёт такие, которых не было в начале декабря последние 71 год! В субботу — облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег, днём без существенных осадков. Ночью -5…-10, днём -3…-8", — рассказал синоптик.

Эксперт предупредил, что утром 3 декабря в столице окрепнут морозы до -12 градусов по Цельсию, тогда как днём жителям стоит ждать обильных снегопадов. За 12 часов в городе выпадет 1/3 от месячной нормы осадков. Прогнозируются метели с ухудшением видимости до 300–500 метров.