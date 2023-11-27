В аэропортах Москвы и Петербурга задержали свыше 50 рейсов из-за "чёрной метели"
Mash: Более 70 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы и Петербурга
В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга в понедельник, 27 ноября, из-за непогоды задержали более 50 рейсов. Ещё минимум 20 отменено, сообщает Mash.
Обстановка в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, люди сидят в самолётах и ожидают вылета уже более четырёх часов. Одной из пассажирок даже стало плохо, прямо сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
Напомним, что утром в понедельник, 27 ноября, свыше 40 рейсов задержали и отменили из-за снегопада в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. По словам синоптиков, в Москве сугробы выросли до 22 сантиметров, а власти Подмосковья сообщили о самом мощном снегопаде за последние 40 лет.
Telegram / Шереметьево