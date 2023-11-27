В аэропортах Москвы и Петербурга задержали свыше 50 рейсов из-за "чёрной метели"

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга в понедельник, 27 ноября, из-за непогоды задержали более 50 рейсов. Ещё минимум 20 отменено, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, люди сидят в самолётах и ожидают вылета уже более четырёх часов. Одной из пассажирок даже стало плохо, прямо сейчас ей оказывают медицинскую помощь.