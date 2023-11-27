В Подмосковье прошёл самый мощный снегопад за 40 лет

Прошедший в Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние 40 лет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту", — написал Воробьёв.

Губернатор отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Ожидается, что туда направят дополнительные группы специалистов от коммунальных служб. Особое внимание будет уделено маршрутам общественного транспорта.