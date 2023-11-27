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27 ноября, 09:17

В Подмосковье прошёл самый мощный снегопад за 40 лет

Прошедший в Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние 40 лет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту", — написал Воробьёв.

Губернатор отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Ожидается, что туда направят дополнительные группы специалистов от коммунальных служб. Особое внимание будет уделено маршрутам общественного транспорта.

Воробьёв предупредил о гололёде, который образуется в результате выпадения дождя со снегом. Он попросил жителей области быть осторожными.

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Напомним, Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад. Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Ян Поланин
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