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27 ноября, 05:23

В аэропортах Москвы из-за метели задержано и отменено более 40 рейсов

В Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали и отменили свыше 40 рейсов

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково из-за снегопада задержали и отменили более 40 рейсов.

Так, на 8:07 мск во Внуково 15 рейсов задержано, три отменено, в Домодедово 12 рейсов задержано, два отменено, а в Шереметьево 13 рейсов задержано, отменено также два. Утром в понедельник, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%.

"Ледяной дождь прошёл в подмосковных Внукове, Остафьеве, Шереметьеве, Черустях, а гололёд отмечался в Павловском Посаде, Домодедове и Коломне. Температура воздуха -4…-4,5 градуса. По области от +1,5 на юге до -7,4 на северо-западе", — написал он в телеграм-канале.

Московские аэропорты рассказали, как готовятся к снегопаду

Московские аэропорты рассказали, как готовятся к снегопаду

Лайф напоминает: ранее, 24 ноября, в московских аэропортах были задержаны и отменены почти 50 рейсов. Причиной сбоя тоже стала нелётная погода — столицу накрыл снегопад, который практически парализовал работу авиагаваней.

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Telegram / Шереметьево

Никита Осипов
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