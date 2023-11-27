В аэропортах Москвы из-за метели задержано и отменено более 40 рейсов

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково из-за снегопада задержали и отменили более 40 рейсов.

Так, на 8:07 мск во Внуково 15 рейсов задержано, три отменено, в Домодедово 12 рейсов задержано, два отменено, а в Шереметьево 13 рейсов задержано, отменено также два. Утром в понедельник, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%.

"Ледяной дождь прошёл в подмосковных Внукове, Остафьеве, Шереметьеве, Черустях, а гололёд отмечался в Павловском Посаде, Домодедове и Коломне. Температура воздуха -4…-4,5 градуса. По области от +1,5 на юге до -7,4 на северо-западе", — написал он в телеграм-канале.