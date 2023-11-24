В московских аэропортах отменили 12 рейсов из-за накрывшего столицу снегопада
Почти 50 рейсов задержаны и отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево
Самолёт в аэропорту Домодедово. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
В московских аэропортах оказались задержаны и отменены более полсотни рейсов. Причиной сбоя стала нелётная погода — столицу накрыл снегопад, практически парализовавший работу авиагаваней.
Так, в аэропорту "Внуково" оказались задержаны восемь рейсов и пять отменены. В "Домодедово" вылет перенесли для пассажиров 16 направлений, а отменили — для пяти. В то же время в "Шереметьево" ожидают отправления 14 рейсов. Два были отменены.
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Напомним, на днях синоптики предупредили москвичей об огромных сугробах, которые могут достигнуть 15 сантиметров. В пятницу, 24 ноября, снежный покров вырастет всего до пяти-шести сантиметров, однако уже к понедельнику количество осадков заметно увеличится. При этом ожидается и ухудшение погоды — ветер усилится и будет дуть с порывами до 17 метров в секунду.