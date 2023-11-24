В московских аэропортах отменили 12 рейсов из-за накрывшего столицу снегопада

В московских аэропортах оказались задержаны и отменены более полсотни рейсов. Причиной сбоя стала нелётная погода — столицу накрыл снегопад, практически парализовавший работу авиагаваней.

Так, в аэропорту "Внуково" оказались задержаны восемь рейсов и пять отменены. В "Домодедово" вылет перенесли для пассажиров 16 направлений, а отменили — для пяти. В то же время в "Шереметьево" ожидают отправления 14 рейсов. Два были отменены.