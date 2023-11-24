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Как на высоте Москвы-Сити: Атмосферное давление в столице побило 50-летний рекорд и продолжает падать

Атмосферное давление в Москве упало ниже 720 мм рт. ст., побив рекорд 1973 года

24 ноября, 05:47
<p>Москвичи в городе сегодня себя ощущают, как на вершине небоскрёба. Фото © <a href="https://unsplash.com/@parulava" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a> / Michael Parulava</p>

Москвичи в городе сегодня себя ощущают, как на вершине небоскрёба. Фото © Unsplash / Michael Parulava

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Так, на 06:00 мск показания столичных барометров составили 719,7 мм ртутного столба.

"При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни "Евразия" (308,9 метра) комплекса небоскрёбов Москвы-Сити", — отметил он в своём телеграм-канале.

Тишковец напомнил, что при низком атмосферном давлении снижается концентрация кислорода в воздухе, что ведёт к сокращению поступления этого газа в сосуды и ткани человека. Из-за этого у гипотоников, страдающих от низкого артериального давления, оно падает ещё сильнее.

Такое погодное явление грозит снижением сосудистого тонуса и обострением симптомов гипотензии вроде "мушек" перед глазами, тошноты, сонливости и головокружения, добавил эксперт. А при сильном недостатке кислорода человек и вовсе может потерять сознание.

В ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать, предупредил Тишковец.

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Кстати, под Новый год москвичей ожидают внушительные сугробы. По словам Евгения Тишковца, к празднику в столице может выпасть до 20 сантиметров снега.

Авторы
Матвей Константинов
Матвей Константинов

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