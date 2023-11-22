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22 ноября, 09:29

Москвичам пообещали сугробы снега к Новому году

Синоптик Тишковец: В Москве на Новый год выпадет 20 сантиметров снежного покрова

В Москве к Новому году может выпасть 20 сантиметров снежного покрова. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие дни в столице сугробы продолжат расти, причём делать это они будут с опережением климатического графика почти на месяц.

"А значит, есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова — в Москве высота сугробов примерно составит около 20 сантиметров", — написал Тишковец в телеграм-канале, добавив, что декабрь ожидается по-зимнему морозным.

Метеоролог добавил, что, согласно долгосрочным прогнозам, в январе и феврале ожидаются обильные снегопады. Количество осадков в эти месяцы в полтора раза превысит климатическую норму.

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Напомним, 17 ноября в Москве и Центральной России официально началась метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха с этого дня окончательно установилась на отрицательной отметке.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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