Москвичам пообещали сугробы снега к Новому году

В Москве к Новому году может выпасть 20 сантиметров снежного покрова. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие дни в столице сугробы продолжат расти, причём делать это они будут с опережением климатического графика почти на месяц.

"А значит, есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова — в Москве высота сугробов примерно составит около 20 сантиметров", — написал Тишковец в телеграм-канале, добавив, что декабрь ожидается по-зимнему морозным.

Метеоролог добавил, что, согласно долгосрочным прогнозам, в январе и феврале ожидаются обильные снегопады. Количество осадков в эти месяцы в полтора раза превысит климатическую норму.