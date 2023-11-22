Москвичам пообещали сугробы снега к Новому году
Синоптик Тишковец: В Москве на Новый год выпадет 20 сантиметров снежного покрова
В Москве к Новому году может выпасть 20 сантиметров снежного покрова. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в ближайшие дни в столице сугробы продолжат расти, причём делать это они будут с опережением климатического графика почти на месяц.
"А значит, есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова — в Москве высота сугробов примерно составит около 20 сантиметров", — написал Тишковец в телеграм-канале, добавив, что декабрь ожидается по-зимнему морозным.
Метеоролог добавил, что, согласно долгосрочным прогнозам, в январе и феврале ожидаются обильные снегопады. Количество осадков в эти месяцы в полтора раза превысит климатическую норму.
Напомним, 17 ноября в Москве и Центральной России официально началась метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха с этого дня окончательно установилась на отрицательной отметке.
ТАСС / Владимир Гердо