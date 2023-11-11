Синоптик раскрыл, какой в этом году будет зима в России

Предстоящая в этом году зима будет мягкой и тёплой, а накроет российские регионы она только к концу ноября. Об этом Ura.ru рассказал климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

Москву снежным одеялом укроет после 19-го числа. Как пояснил синоптик, устойчивый снежный покров обычно устанавливается спустя пару недель после перехода среднесуточной температуры воздуха ниже нуля градусов. И если в некоторых областях нашей бескрайней страны это уже произошло, то в столице переход на минус "тормозится" и ещё только ожидается.

"Средние даты установления снежного покрова приблизительно — 19, 20 до 24 ноября. Будем надеяться, что они оправдаются. Но, я думаю, что всё будет позже", — подчеркнул эксперт.

При этом зима в этом году ожидается не морозная и будет больше напоминать погоду в Петербурге. По словам метеоролога, сильное понижение, конечно, бывает в зимние месяцы, однако таких морозов, как наблюдались в прошлом веке, уже никогда не будет. При этом высота снежного покрова в средней полосе будет больше.

"Динамика потепления над Москвой тропосферы (нижний слой атмосферы, — Прим. Лайфа) за 10 лет составляет уже пол градуса. Представляете, как быстро теплеет тропосфера. Естественно, зимы будут теплее и теплее. Сибирь, Урал — с зимой будут тоже сложности", — добавил Терешонок.