Москвичам пообещали "репетицию зимы" на следующей неделе

В начале будущей недели в столице ожидается холодный погодный фронт. Об этом рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, это своего рода репетиция зимы, когда аномальное тепло уйдёт. Вместо него москвичи ощутят погоду, которая считается типичной для ноября.

Однако это ненадолго, и в 20-х числах ноября похолодание вновь сменится потеплением. С юго-запада в столичный регион придёт тёплый циклон. А вот настоящую зиму стоит ждать только в декабре, прогнозирует Шувалов. В первой декаде будущего месяца снег ляжет окончательно, а за окном установится минусовая температура.