Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 03:12

Москвичам пообещали "репетицию зимы" на следующей неделе

Синоптик Шувалов: На следующей неделе в Москве ожидается холодный погодный фронт

В начале будущей недели в столице ожидается холодный погодный фронт. Об этом рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, это своего рода репетиция зимы, когда аномальное тепло уйдёт. Вместо него москвичи ощутят погоду, которая считается типичной для ноября.

"Обойдётся, правда, без сильного снега. Может присыпать слегка, но на первом плане будет понижение температуры до 5 градусов в ночные часы и 0... -2 — в дневные. Снежный покров будет временный", — рассказал Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Однако это ненадолго, и в 20-х числах ноября похолодание вновь сменится потеплением. С юго-запада в столичный регион придёт тёплый циклон. А вот настоящую зиму стоит ждать только в декабре, прогнозирует Шувалов. В первой декаде будущего месяца снег ляжет окончательно, а за окном установится минусовая температура.

10 историй о русской зиме, после которых вы будете с нетерпением ждать морозов и снега

10 историй о русской зиме, после которых вы будете с нетерпением ждать морозов и снега

Ранее географ спрогнозировала, превратится ли Москва в Петербург после рекордно серого октября. В прошлом месяце солнце в мегаполисе светило всего лишь 41 час при норме в 78 часов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Погода
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров