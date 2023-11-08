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8 ноября, 10:20

Географ спрогнозировала, превратится ли Москва в Петербург после рекордно серого октября

Географ Литвиненко: Отсутствие солнца в октябре в Москве — это не тенденция

Нынешний пасмурный октябрь в Москве вряд ли станет трендом. Обычно это солнечный месяц, в отличие от ноября. Так новость о "превращении столицы в Петербург" прокомментировала Лайфу старший преподаватель кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виктория Литвиненко.

"Особенности циркуляции атмосферы этого года (многочисленные атлантические циклоны и их атмосферные фронты) нарушили среднемноголетние показатели. То, что произошло в октябре, — это ситуация конкретного года, и о долгосрочных трендах нет смысла говорить. По климату Москва Санкт-Петербургом не станет — в силу своего широтного положения и преобладающего западного переноса воздушных масс", — успокоила эксперт.

А вот ноябрь в Москве и Подмосковье, по словам нашей собеседницы, обычно пасмурный месяц. Как раз в это время происходит перестройка атмосферных процессов, соответствующая холодному времени года. Понижается точка росы, что способствует конденсации водяного пара в виде низкой, нередко сплошной облачности, частых туманов, и всё это сопровождается осадками.

"Но и здесь год на год не приходится. В ноябре 2020 года, например, было отмечено десять ясных дней с антициклональной погодой", — добавила Литвиненко.

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Напомним, в Москве в октябре 2023 года эксперты зафиксировали серьёзный дефицит солнечного света. Так, во второй осенний месяц солнце в мегаполисе светило всего лишь 41 час при норме в 78 часов. Причиной затянувшейся пасмурной погоды стали атмосферные фронты атлантических циклонов, которые один за другим пересекали в октябре центральные области России. К слову, за первую неделю ноября лучше ничуть не стало.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Ольга Годуненко
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