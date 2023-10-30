Названо 5 способов сохранить психику из-за недостатка солнца осенью и зимой
Психолог Митрохина: Сокращение светового дня влияет на психическое здоровье
В осенне-зимний период в связи с уменьшением светового дня организм подвергается стрессу, из-за отсутствия света человека могут преследовать сонливость, раздражение и депрессия, рассказала РИАМО практический психолог Елена Митрохина.
По её словам, в этот период очень важно проводить как можно больше времени на улице, поскольку даже при отсутствии солнечных лучей дневной свет укрепляет физическое и эмоциональное здоровье.
"Используйте искусственные источники света. Например, лампу со специальной лампочкой, имитирующей естественный дневной свет. Это поможет компенсировать недостаток солнечных лучей", — сказала Митрохина.
Психолог посоветовала больше времени уделять спорту и физическим упражнениям. По её мнению, активность помогает организму вырабатывать "гормон счастья" — эндорфин, который способен бороться с депрессией и постоянной усталостью. Также эксперт порекомендовала заниматься хобби и больше времени проводить с друзьями, чтобы не дать себя в обиду осенней хандре.
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ТАСС / Софья Сандурская