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30 октября, 10:48

Названо 5 способов сохранить психику из-за недостатка солнца осенью и зимой

Психолог Митрохина: Сокращение светового дня влияет на психическое здоровье

В осенне-зимний период в связи с уменьшением светового дня организм подвергается стрессу, из-за отсутствия света человека могут преследовать сонливость, раздражение и депрессия, рассказала РИАМО практический психолог Елена Митрохина.

По её словам, в этот период очень важно проводить как можно больше времени на улице, поскольку даже при отсутствии солнечных лучей дневной свет укрепляет физическое и эмоциональное здоровье.

"Используйте искусственные источники света. Например, лампу со специальной лампочкой, имитирующей естественный дневной свет. Это поможет компенсировать недостаток солнечных лучей", — сказала Митрохина.

Психолог посоветовала больше времени уделять спорту и физическим упражнениям. По её мнению, активность помогает организму вырабатывать "гормон счастья" — эндорфин, который способен бороться с депрессией и постоянной усталостью. Также эксперт порекомендовала заниматься хобби и больше времени проводить с друзьями, чтобы не дать себя в обиду осенней хандре.

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Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Александра Мышляева
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