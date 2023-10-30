Психолог назвал три способа обернуть празднование Хэллоуина себе во благо

Хэллоуин — это праздник, который не только привлекает атмосферой таинства, ужаса и веселья, но и может помочь безопасно выплеснуть все страхи перед неизвестностью и мистицизмом, а заодно проявить свою творческую сторону и хорошо повеселиться с семьёй и друзьями.

"Этот праздник даёт возможность поиграть с нашими страхами, превращая их в шутки, приколы и развлечение. "Оборжать", высмеять свой страх — отличный способ снизить уровень стресса, расслабиться и наконец-то посмотреть на жизнь веселее", — рассказал Лайфу клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор Дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский.

Это отличный способ не только провести время с родными и друзьями, но и завести новые знакомства, на которые в обычные дни не все люди идут из-за своей эмоциональной зажатости. Однако иногда самый жуткий праздник в году может оказать и отрицательный эффект на нашу психику, если перегрузит информацией и впечатлениями, которые окажутся слишком интенсивными и неприемлемыми.

По словам психолога, воздействие Хэллоуина может быть схоже с эмоциями от фильмов ужасов, где приходится видеть слишком много крови и насилия. К тому же он может быть далёк от внутренних ценностей и традиций, несовместимых с празднованием.

Хэллоуин — это праздник, который может принести выброс положительных эмоций или иметь отрицательные психологические эффекты. Всё зависит от того, как человек относится к празднику, как выбирает образ и как взаимодействует с другими людьми психолог Станислав Самбурский

Чтобы получать от Хэллоуина только удовольствие, нужно следовать нескольким простым правилам:

Будьте собой. Не пытайтесь подражать или сравниваться с другими людьми. Расслабьтесь и выбирайте костюм по душе, чтобы отразить свою индивидуальность, интересы и чувство юмора.

Будьте умеренны. Не переусердствуйте в просмотре или участии в жутких или непристойных сценах. Умеренно потребляйте напитки и не нарушайте закон и мораль.