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27 октября, 16:06

Опрос: Треть россиян не прочь отметить Тыквенный Спас вместо Хэллоуина

Идея замены навязанного Западом Хэллоуина на "Тыквенный спас" пришлась по душе 30% россиян, сообщает kp.ru. По результатам проведённого опроса, треть россиян заявили, что с радостью отметили бы такой праздник, ведь он соответствует нашим ценностям и нашему духу.

Предпочтение Хэллоуину отдали только 6% респондентов. Они заявили, что ничего плохого в этом празднике не видят, поскольку детям он нравится. А 4% опрошенных россиян не стали выбирать и выразили готовность отметить оба праздника. Респонденты заявили, что для них это всего лишь повод повеселиться и чем поводов для радости больше — тем и жить приятнее.

Ну а большинство опрошенных (60%) категорично заявили, что не намерены праздновать ни Хэллоуин, ни "Тыквенный спас". Первый они и за праздник-то не считают, а второй, с их слов, какой-то вымученный, искусственный и не православный.

В российском регионе запретили праздновать Хэллоуин в школах

В российском регионе запретили праздновать Хэллоуин в школах

Напомним, в этом году в России впервые была предпринята попытка заменить "навязанный Западом" Хэллоуин на какой-то другой праздник. Так, в Татарстане был придуман "Тыквенный спас". В программе — выступления блогеров и артистов, кулинарные состязания, фотоконкурс "Коты и тыквы", а также смотр лучших поделок из овощей на "Тыкводворье". Звучит, казалось бы, безобидно, но в РПЦ в пух и прах раскритиковали идею праздника, пояснив, что само слово "Спас" означает Спасителя, а праздник с таким названием должен прославлять чудеса Господни. Словом, замены не получилось.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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