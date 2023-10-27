Опрос: Треть россиян не прочь отметить Тыквенный Спас вместо Хэллоуина

Идея замены навязанного Западом Хэллоуина на "Тыквенный спас" пришлась по душе 30% россиян, сообщает kp.ru. По результатам проведённого опроса, треть россиян заявили, что с радостью отметили бы такой праздник, ведь он соответствует нашим ценностям и нашему духу.

Предпочтение Хэллоуину отдали только 6% респондентов. Они заявили, что ничего плохого в этом празднике не видят, поскольку детям он нравится. А 4% опрошенных россиян не стали выбирать и выразили готовность отметить оба праздника. Респонденты заявили, что для них это всего лишь повод повеселиться и чем поводов для радости больше — тем и жить приятнее.

Ну а большинство опрошенных (60%) категорично заявили, что не намерены праздновать ни Хэллоуин, ни "Тыквенный спас". Первый они и за праздник-то не считают, а второй, с их слов, какой-то вымученный, искусственный и не православный.