"Не соответствует ценностям": Краснодарские власти рекомендовали бизнесу не праздновать Хэллоуин

В Краснодаре городская администрация посоветовала местным предприятиям не праздновать Хэллоуин. Это объяснили тем, что данный праздник не соответствует ценностям Кубани, а его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает РИА "Новости", соответствующее письмо с рекомендациями направлено руководителям предприятий потребительской сферы. В мэрии указали, что запрета на проведение Хэллоуина в городе нет, однако такие мероприятия "не поддерживаются". В городской администрации отметили, что этот праздник противоречит принципам нравственности и добра.

"30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближённые к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани", — сказано в письме.