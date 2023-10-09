В Ярославской области власти будут платить за сообщения о плевках

В Правительстве Ярославской области начнут платить людям, которые сообщают о нарушителях административных законов. В том числе речь идёт о тех, кто плюётся в общественных местах или рисует граффити.

По данным зампреда правительства области Татьяны Потёмкиной, для этого разрабатывается проект постановления "Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении отдельных административных правонарушений".

"Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев", — пояснила Потёмкина.

Она подчеркнула, что чем больше людей начнут следить за соблюдением закона, тем меньше станет нарушителей. Причём речь идёт не только о плевках, но и о расклейке объявлений и выбросе мусора.



Потёмкина напомнила о случае, когда неизвестные исписали более двадцати домов в Рыбинске, включая объекты культурного наследия. По её мнению, нарушителей уже поймали бы, если бы кто-то снял на камеру происходившее.