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9 октября, 20:00

В Ярославской области власти будут платить за сообщения о плевках

Депутат Потёмкина: В Ярославской области станут платить за сообщения о плевках

В Правительстве Ярославской области начнут платить людям, которые сообщают о нарушителях административных законов. В том числе речь идёт о тех, кто плюётся в общественных местах или рисует граффити.

По данным зампреда правительства области Татьяны Потёмкиной, для этого разрабатывается проект постановления "Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении отдельных административных правонарушений".

"Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев", — пояснила Потёмкина.

Она подчеркнула, что чем больше людей начнут следить за соблюдением закона, тем меньше станет нарушителей. Причём речь идёт не только о плевках, но и о расклейке объявлений и выбросе мусора.


Потёмкина напомнила о случае, когда неизвестные исписали более двадцати домов в Рыбинске, включая объекты культурного наследия. По её мнению, нарушителей уже поймали бы, если бы кто-то снял на камеру происходившее.

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Напомним, Ярославская область стала первым в России регионом, в котором объявили о введении запрета на плевки в общественных местах. Губернатор региона Михаил Евраев уточнил, что за первое нарушение придётся выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а в случае повторного — уже 3 тысячи рублей.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Анатолий Симоненко
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