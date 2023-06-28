Первый регион России ввёл штраф за плевки в общественных местах

Ярославская область стала первым в России регионом, в котором объявили о введении запрета на плевки в общественных местах. Губернатор региона Михаил Евраев уточнил, что за первое нарушение придётся выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а в случае повторного — уже 3 тысячи рублей.

"Вот мы приняли новый кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране ввела ответственность за плевки. <...> Всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан", — заявил глава региона.

Ярославский губернатор отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет, принято решение внести ряд изменений.