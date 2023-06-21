В Подмосковье по камерам выписали 95 тысяч штрафов за непристёгнутый ремень

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Московской области с начала 2023 года обнаружили около 95 тысяч случаев нарушения правил применения ремней безопасности. Как уточняет издание "Вести Подмосковья", за это автовладельцу грозит штраф в 1000 рублей.

Случаи непристёгнутого ремня автоматически фиксируются с целью повышения безопасности и снижения аварийности в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В регионе установлено около двух тысяч комплексов фотовидеофиксации, и больше трети из них способны распознавать отсутствие ремня у водителя.

Наибольшее количество камер работает на дорогах Подмосковья с повышенной интенсивностью движения: кольцевых А107 и А108, Новорижском, Щёлковском, Симферопольском, Дмитровском, Новорязанском, Минском, Ленинградском, Ярославском и Киевском шоссе.

Пик таких нарушений в этом году наблюдался в апреле (более 33 тысяч). В мае этот показатель снизился до 30 тысяч. После фиксации штрафа собственники автомобиля получают штраф в размере одной тысячи рублей.