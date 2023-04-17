9 "неожиданных" штрафов, о которых знает не каждый водитель

За последние несколько лет в российских ПДД и Кодексе об административных правонарушениях произошло немало изменений, незнание которых может либо сильно ударить по кошельку, либо даже лишить автолюбителя машины. Как пишет NEWS.ru, среди них, например, штраф за пользование телефоном во время поездки.

Так, об этом гласит ст. 12.36.1 КоАП, причём знание всех ближайших постов ГИБДД не поможет: с недавнего времени на российских дорогах появились современные камеры, способные распознавать нарушение. В одной только Москве с начала 2023 года за это оштрафовали 20 тысяч водителей на сумму полторы тысячи рублей.

Также "неожиданно" штраф можно получить за перевозку непристёгнутого пассажира. Согласно ст. 12.16 КоАП, это карается санкцией в полторы тысячи рублей. А если проехать под несколькими камерами подряд, то эта сумма способна кратно увеличиться. Если же речь идёт о ребёнке младше 12 лет, то заплатить придётся уже три тысячи.

Другой запрет мало кто назовёт несправедливым. С 2023 года в силу вступили ст. 8.2, ч. 3.1 и 3.2 КоАП, по которым за выбрасывание мусора из окна автомобиля физическому лицу в первый раз грозит штраф в размере 10–15 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — в размере 20–30 тысяч. Более того, если намусорил дальнобойщик, грузовик которого оформлен на юридическое лицо, речь идёт уже о 100–120 тысячах, а при повторном нарушении — 150–200 тысячах и даже конфискации автомобиля.

Помимо этого любители парковаться на газонах также рискуют лишиться некоторой суммы. Единого штрафа нет, однако в Москве, согласно ст. 8.25 столичного КоАП, речь идёт о 5 тысячах для физических лиц и 300 тысячах — для юридических. Другой "парковочный" штраф связан с новыми "направляющими островками безопасности", которые были введены с 1 марта 2023 года и обычно похожи на треугольники. В случае остановки на них жителю глубинки придётся отдать 500 рублей, а "двух столиц" — 2500 рублей.

Также санкции грозят тем, кто паркуется в "синей зоне", обозначаемой разметкой соответствующего цвета. Она начала наноситься с 1 марта 2023 года и символизирует зону платной парковки. Штрафы опять же во всех городах разные. В Москве речь идёт о 5 тысячах рублей, в Санкт-Петербурге — о 3 тысячах, а в провинции — о сумме до полутора тысяч.

Ещё одно ужесточение ждёт любителей экстрима: с 2021 года штрафы за неправильный переезд железнодорожных путей выросли с одной тысячи до пяти тысяч рублей, а льготный период и вовсе исчез. Более того, в случае оформления нарушения инспектором ГИБДД возможно даже лишение прав на срок до полугода при первом нарушении и на год — при повторном.

Возвращаясь к теме современных камер, стоит напомнить, что с 1 марта 2023 года "временными" считаются не только дорожные знаки на жёлтом фоне, но и те, что установлены на передвижных опорах. Системы же фиксации с недавних пор начали настраивать на временные ограничения, поэтому необходимо быть внимательней.

Последний штраф связан с техосмотром. Несмотря на его отмену для физических лиц, юридические всё ещё должны проходить ТО. А это значит, что таксистам, а также владельцам автобусов и грузовиков нужно не забывать о потенциальном штрафе в две тысячи рублей.