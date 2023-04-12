В РФ предложили ужесточить ответственность за неправильное использование газовых баллонов
"Известия": В РФ увеличат штрафы за незаконное использование газовых баллонов
В России предложили увеличить штрафы за неправильное использование газовых баллонов в два-три раза. Обращение с такой инициативой направил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на имя вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает газета "Известия".
По словам Катырина, в России продолжает расти число происшествий с газовыми баллонами и нередко в таких инцидентах погибают люди. В связи с этим и был разработан комплекс мер по повышению безопасности. Так, ТПП предлагает внести новую статью в главу 9 КоАП РФ, которая предусмотрит штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей для физлиц, от 200 до 800 тысяч рублей для юрлиц с возможной приостановкой деятельности на срок до 90 дней.
"В случае внедрения разработанных ТПП нововведений размеры штрафов для юрлиц и физлиц могут вырасти в два-три раза", — отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.
Сейчас статья в 9.23 КоАП не конкретизирует ответственность за нарушение правил обращения с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ). В случае инцидентов она предусматривает для физических лиц максимальный штраф в размере 30 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 400 тысяч рублей. В Минэнерго планируют рассмотреть инициативу ТПП.
Ранее Лайф рассказывал, что взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Чите. Предварительной причиной происшествия названа разгерметизация газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности. До этого в доме не было газа на протяжении трёх лет.
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