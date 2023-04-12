В РФ предложили ужесточить ответственность за неправильное использование газовых баллонов

В России предложили увеличить штрафы за неправильное использование газовых баллонов в два-три раза. Обращение с такой инициативой направил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на имя вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает газета "Известия".

По словам Катырина, в России продолжает расти число происшествий с газовыми баллонами и нередко в таких инцидентах погибают люди. В связи с этим и был разработан комплекс мер по повышению безопасности. Так, ТПП предлагает внести новую статью в главу 9 КоАП РФ, которая предусмотрит штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей для физлиц, от 200 до 800 тысяч рублей для юрлиц с возможной приостановкой деятельности на срок до 90 дней.

"В случае внедрения разработанных ТПП нововведений размеры штрафов для юрлиц и физлиц могут вырасти в два-три раза", — отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.