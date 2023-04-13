КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 10:40

Опрос показал, где в России проживают самые аварийные водители

RT: Больше всего аварийных водителей живут в Нижнем Новгороде и Красноярске

<p>Лидерами по числу аварий признаны Нижний Новгород, Красноярск, Москва и Санкт-Петербург. Фото © Shutterstock</p>

Лидерами по числу аварий признаны Нижний Новгород, Красноярск, Москва и Санкт-Петербург. Фото © Shutterstock

Больше всего аварийных водителей оказалось в Нижнем Новгороде, показал опрос группы "Ренессанс страхование" и сервиса по проверке и подбору автомобилей "Автокод". Результаты исследования есть в распоряжении RT. Именно в Нижнем Новгороде доля тех, кто часто попадает в ДТП, составила 46%. Список дополняют Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%).

Большинство респондентов (74%) подчеркнули, что попадали в аварию на своём автомобиле. При этом 76% опрошенных задумываются о замене машины сразу же после ДТП. Новым транспортным средством чаще всего становится авто с пробегом, что объясняется более низкой стоимостью.

10 фото с мест аварий, доказывающих, какие идиоты иногда сидят за рулём

10 фото с мест аварий, доказывающих, какие идиоты иногда сидят за рулём

Ранее Лайф писал, что в Челябинской области грузовик с полуприцепом врезался в жилой дом. Водитель погиб на месте.

Никита Осипов
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