Опрос показал, где в России проживают самые аварийные водители
RT: Больше всего аварийных водителей живут в Нижнем Новгороде и Красноярске
Лидерами по числу аварий признаны Нижний Новгород, Красноярск, Москва и Санкт-Петербург. Фото © Shutterstock
Больше всего аварийных водителей оказалось в Нижнем Новгороде, показал опрос группы "Ренессанс страхование" и сервиса по проверке и подбору автомобилей "Автокод". Результаты исследования есть в распоряжении RT. Именно в Нижнем Новгороде доля тех, кто часто попадает в ДТП, составила 46%. Список дополняют Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%).
Большинство респондентов (74%) подчеркнули, что попадали в аварию на своём автомобиле. При этом 76% опрошенных задумываются о замене машины сразу же после ДТП. Новым транспортным средством чаще всего становится авто с пробегом, что объясняется более низкой стоимостью.
Ранее Лайф писал, что в Челябинской области грузовик с полуприцепом врезался в жилой дом. Водитель погиб на месте.