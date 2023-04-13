Опрос показал, где в России проживают самые аварийные водители

Больше всего аварийных водителей оказалось в Нижнем Новгороде, показал опрос группы "Ренессанс страхование" и сервиса по проверке и подбору автомобилей "Автокод". Результаты исследования есть в распоряжении RT. Именно в Нижнем Новгороде доля тех, кто часто попадает в ДТП, составила 46%. Список дополняют Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%).