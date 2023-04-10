ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 08:00

10 фото с мест аварий, доказывающих, какие идиоты иногда сидят за рулём

До сих пор думаете, дураки и дороги — проблема исключительно российская? Как бы не так! Собрали фотографии с мест автоаварий со всего мира, и этот треш запомнится надолго.

"Сегодня под знаком "Стоп" в машину подруги въехал другой автомобилист. Чувак скрылся с места происшествия, но, по крайней мере, оставил ей небольшой сувенир", — InsignificantOcelot.

Фото © Reddit / InsignificantOcelot

Фото © Reddit / InsignificantOcelot

"Ты не должен ехать по левой полосе, если собираешься плестись как улитка!! Моя главная головная боль на дорогах", — therra123.

Фото © Reddit / therra123

Фото © Reddit / therra123

"Если этот провод для зарядки кто-то переедет во время движения, это будет очень дорого", — elishalewisusaf.

Фото © Reddit / elishalewisusaf

Фото © Reddit / elishalewisusaf

"Представьте человека, который решил, что везти собаку по шоссе ВОТ ТАК — хорошая идея", — poastoast.

Фото © Reddit / poastoast

Фото © Reddit / poastoast

"Франкфурт, Кентукки", — Mantigor1979.

Фото © Reddit / Mantigor1979

Фото © Reddit / Mantigor1979

"Да, конечно: "Я прицеплю машину за дворник, и она никуда не укатится", — aimnkill.

Фото © Reddit / aimnkill

Фото © Reddit / aimnkill

"Сегодня утром все разговоры только о моём маленьком городке", — high_priestess1.

Фото © Reddit / high_priestess1

Фото © Reddit / high_priestess1

"На этой фотографии сразу несколько идиотов", — dsyzdek.

Фото © Reddit / dsyzdek

Фото © Reddit / dsyzdek

"110-я трасса, центральный Техас. Успели сфотографировать до того, как все стёкла треснут", TorchysTacoMoney.

Фото © Reddit / TorchysTacoMoney

Фото © Reddit / TorchysTacoMoney

"Зато утка не против", — NewAgePhilosophr.

Фото © Reddit / NewAgePhilosophr

Фото © Reddit / NewAgePhilosophr

Что стало с мужем солистки группы "Винтаж", которого собирали по частям после ужасной аварии

Что стало с мужем солистки группы "Винтаж", которого собирали по частям после ужасной аварии

Обложка ©

Reddit / dsyzdek

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • ДТП
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров