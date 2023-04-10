10 фото с мест аварий, доказывающих, какие идиоты иногда сидят за рулём
До сих пор думаете, дураки и дороги — проблема исключительно российская? Как бы не так! Собрали фотографии с мест автоаварий со всего мира, и этот треш запомнится надолго.
"Сегодня под знаком "Стоп" в машину подруги въехал другой автомобилист. Чувак скрылся с места происшествия, но, по крайней мере, оставил ей небольшой сувенир", — InsignificantOcelot.
Фото © Reddit / InsignificantOcelot
"Ты не должен ехать по левой полосе, если собираешься плестись как улитка!! Моя главная головная боль на дорогах", — therra123.
Фото © Reddit / therra123
"Если этот провод для зарядки кто-то переедет во время движения, это будет очень дорого", — elishalewisusaf.
Фото © Reddit / elishalewisusaf
"Представьте человека, который решил, что везти собаку по шоссе ВОТ ТАК — хорошая идея", — poastoast.
Фото © Reddit / poastoast
"Франкфурт, Кентукки", — Mantigor1979.
Фото © Reddit / Mantigor1979
"Да, конечно: "Я прицеплю машину за дворник, и она никуда не укатится", — aimnkill.
Фото © Reddit / aimnkill
"Сегодня утром все разговоры только о моём маленьком городке", — high_priestess1.
Фото © Reddit / high_priestess1
"На этой фотографии сразу несколько идиотов", — dsyzdek.
Фото © Reddit / dsyzdek
"110-я трасса, центральный Техас. Успели сфотографировать до того, как все стёкла треснут", — TorchysTacoMoney.
Фото © Reddit / TorchysTacoMoney
"Зато утка не против", — NewAgePhilosophr.
Фото © Reddit / NewAgePhilosophr
Reddit / dsyzdek