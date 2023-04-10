Группа Queen планирует выпустить новые песни с Адамом Ламбертом

Группа Queen рассматривает возможность выпуска новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом. Об этом пишет New Musical Express (NME).

"Это должно было бы быть что-то настолько особенное, чтобы мы почувствовали, что хотим представить его широкой публике", — пояснил гитарист Брайан Мэй.

Ламберт, в свою очередь, признался, что это большая ответственность. Он также добавил, что если и выпускать новый материал, то он должен быть на определённом уровне. При этом он заявил, что сейчас его пугает возможность стать новым солистом коллектива. Ламберт поёт вживую с группой с 2011 года.