Группа Queen планирует выпустить новые песни с Адамом Ламбертом

Группа Queen рассматривает возможность выпуска новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом. Об этом пишет New Musical Express (NME).

Ранее рок-группа Queen опубликовала композицию Face It Alone с голосом Фредди Меркьюри, которая была записана ещё в 1989 году при подготовке альбома The Miracle, но так и не увидела свет.