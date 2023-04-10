ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 05:05

Группа Queen планирует выпустить новые песни с Адамом Ламбертом

Группа Queen рассматривает возможность выпуска новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом. Об этом пишет New Musical Express (NME).

"Это должно было бы быть что-то настолько особенное, чтобы мы почувствовали, что хотим представить его широкой публике", — пояснил гитарист Брайан Мэй.

Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Мэю

Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Мэю

Ламберт, в свою очередь, признался, что это большая ответственность. Он также добавил, что если и выпускать новый материал, то он должен быть на определённом уровне. При этом он заявил, что сейчас его пугает возможность стать новым солистом коллектива. Ламберт поёт вживую с группой с 2011 года.

Ранее рок-группа Queen опубликовала композицию Face It Alone с голосом Фредди Меркьюри, которая была записана ещё в 1989 году при подготовке альбома The Miracle, но так и не увидела свет.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • queen
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров