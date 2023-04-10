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10 апреля, 07:02

Рудковская пообещала сестрёнку для Гном Гномыча и расстроила сына

Яна Рудковская заинтриговала фанатов, пообещав сестрёнку для Гном Гномыча

<p>Обложка © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская заинтриговала фанатов, пообещав, что скоро у её сына Саши, более известного как Гном Гномыч, появится сестрёнка. Об этом она рассказала после ледового шоу её мужа, знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, пишет Super.ru.

Продюсер Яна Рудковская рассказала о возможном пополнении в семье. Видео © Telegram / Super.ru

"Сестренка скоро будет, обещаю", — твёрдо сказала продюсер.

Евгений Плющенко также признался, что мечтает о дочке. А вот Гном Гномыч отметил, что сестру не хочет.

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"Надо, это мы проговорим", — пообещал Евгений.

Напомним, что Саше Плющенко десять лет. У него также есть двухлетний брат Арсений. Ранее Лайф рассказывал, что за сутки на восьмимесячного сына Плющенко и Рудковской подписались почти восемь с половиной тысяч человек, они оставили больше сотни комментариев, а один из его видеороликов просмотрели 42 тысячи раз.

Никита Никонов
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