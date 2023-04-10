Рудковская пообещала сестрёнку для Гном Гномыча и расстроила сына

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская заинтриговала фанатов, пообещав, что скоро у её сына Саши, более известного как Гном Гномыч, появится сестрёнка. Об этом она рассказала после ледового шоу её мужа, знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, пишет Super.ru .

Евгений Плющенко также признался, что мечтает о дочке. А вот Гном Гномыч отметил, что сестру не хочет.

Напомним, что Саше Плющенко десять лет. У него также есть двухлетний брат Арсений. Ранее Лайф рассказывал, что за сутки на восьмимесячного сына Плющенко и Рудковской подписались почти восемь с половиной тысяч человек, они оставили больше сотни комментариев, а один из его видеороликов просмотрели 42 тысячи раз.