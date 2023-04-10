Рудковская пообещала сестрёнку для Гном Гномыча и расстроила сына
Яна Рудковская заинтриговала фанатов, пообещав сестрёнку для Гном Гномыча
Обложка © ТАСС / Геодакян Артем
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская заинтриговала фанатов, пообещав, что скоро у её сына Саши, более известного как Гном Гномыч, появится сестрёнка. Об этом она рассказала после ледового шоу её мужа, знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, пишет Super.ru.
Продюсер Яна Рудковская рассказала о возможном пополнении в семье. Видео © Telegram / Super.ru
"Сестренка скоро будет, обещаю", — твёрдо сказала продюсер.
Евгений Плющенко также признался, что мечтает о дочке. А вот Гном Гномыч отметил, что сестру не хочет.
"Надо, это мы проговорим", — пообещал Евгений.
Напомним, что Саше Плющенко десять лет. У него также есть двухлетний брат Арсений. Ранее Лайф рассказывал, что за сутки на восьмимесячного сына Плющенко и Рудковской подписались почти восемь с половиной тысяч человек, они оставили больше сотни комментариев, а один из его видеороликов просмотрели 42 тысячи раз.